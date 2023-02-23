Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nca uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Düzce Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince merkeze bağlı Beyciler Mahallesi’nde S.K. isimli şahısın ikametine operasyon düzenlendi. Şüphelinin evinde yapılan aramada 10 gram esrar maddesi, 5 parça halinde 31.7 gram metanfetamin maddesi, 3 parça halinde 17.5 gram sentetik kannabinoid, 4 kapsül halinde 56 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 18 adet mermi ile 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.