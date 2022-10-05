Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Kap Cami Mahallesi’nde devriye görevi yapan Yunus Polis ekipleri Halit E., isimli şahsın kullandığı plakasız motosikletten şüphelenerek motosikleti durdurmak istedi. Yunus polislerinin dur ikazlarına uymayan şahıs kaçmaya başlayınca kovalamaca yaşandı. Yunus polis ekiplerince birkaç dakika içerisinde yakalanan şahıs gözaltına alındı. Polis ekiplerince yapılan incelemeler neticesinde motosikletin birkaç gün önce kent merkezinde çalındığı öğrenildi.

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Adıyaman’da yunus polis ekiplerinin ’dur’ ikazlarına uymayarak çalıntı motosiklet ile kaçan şahıs, kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

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