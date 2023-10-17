Eskişehir’de satın aldığı küçükbaş hayvanı ‘TikTok’ isimli sosyal medya üzerinden satmaya çalışan şahıs, hayvanın çalıntı çıkması üzerine ‘Çalıntı mal satın almak’ suçundan gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Seyitgazi ilçesi Taşlık Mahallesi’nde ikamet eden M.K. kendisine ait 1 adet küçükbaş hayvanın çalındığını beyan ederek Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığına şikayette bulundu. Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince olayla ilgili başlatılan çalışma sonucunda, çalıntı küçükbaş hayvanın TikTok isimli sosyal medya üzerinden satışa çıkartıldığı tespit edildi.

Çalınan küçükbaş hayvanı sosyal medya üzerinden satışa koyan şahıs Tepebaşı ilçesinde tespit edilerek gözaltına alındı. Şahsın yapılan ilk sorgusunda küçükbaş hayvanı çalmadığını, çalan kişiden satın aldığını belirtti.

Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda, küçükbaş hayvanı çaldığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen çalıntı hayvan ise sahibine teslim edildi.

Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1’i hakkında ‘Hırsızlık Malı Satın Almak’ suçundan işlem başlatılırken, diğer şüpheli ‘Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı’ suçundan adliyeye sevk edildi.