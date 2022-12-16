Malatya’da beş farklı hırsızlık olayının zanlısı olarak aranan şahıs üzerindeki çok sayıda çalıntı kredi kartı ile yakalandı. Zanlı işlemlerinin ardından tutuklandı.

Malatya’da beş farklı hırsızlık olayının zanlısı olarak aranan şahıs üzerindeki çok sayıda çalıntı kredi kartı ile yakalandı. Zanlı işlemlerinin ardından tutuklandı.

Edinilen bilgiler göre, Yeşilyurt ilçesinde beş farklı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen ve polis ekipleri tarafından aranan A.K. ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. A.K.’nin yapılan üst aramasında çalıntı olduğu belirlenen sekiz kredi kartına el konuldu.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.