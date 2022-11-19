Dünyada sadece Sivas’ta bulunan ve doğal ortamından çalınarak ülkemizin ve Dünya’nın farklı yerlerinde tedavilerde kullanılan doktor balıklar, tehlike saçıyor.

Dünyada sadece Sivas’ta bulunan ve doğal ortamından çalınarak ülkemizin ve Dünya’nın farklı yerlerinde tedavilerde kullanılan doktor balıklar, tehlike saçıyor.

Sivas’ın Kangal ilçesinde bulunan ve sedef hastalığının dünyadaki tek doğal tedavi merkezi olduğu belirtilen Kangal Balıklı kaplıca, şifa arayanların uğrak yeri oluyor. Suyun da bulunan; selenyum, silisyum, magnezyum ve bilinmeyen birçok insan sağlığına faydalı mineral sayesinde bu kaplıca özellikle cilt hastalarının imdadına yetişiyor. Dünyanın birçok noktasından Sivas’a gelen hastalar burada suyun özelliği ve doktor balıklar sayesinde sağlığına kavuşuyor.

Doktor balıklar çalınıyor

Dünyaca ün yaban Sivas’ın doktor balıklarının son bir kaç yıldır hırsızlarla başı dertte. Doktor Balıklar yerli ve yabancılar tarafından doğal ortamından çalınarak farklı bölgelere götürülüyor. Kangal Balıklı Kaplıca’nın işletmecisi Fuat Ünsal, Sivas’tan çalınarak farklı bölgelere taşınan balıklar korusunda şifa arayan hastaları uyardı. Ünsal, çalınan doktor balıkların 100 litrelik sulara konularak hastaları tedavi etmesinin mümkün olmayacağını ve tedaviden çok bu suların insan sağlığına zarar verebileceğini söyledi.

Bu balıklar yerinde şifalı

Fuat Ünsal, kaplıcanın dünya çapında da çok ünlü olduğunu belirterek, “Ben Avrupa’yı adım adım gezdim ve dünyada bu kaplıca ve balıkların aynısından hiçbir yerde yoktur. Dünya da tek Sivas Kangal Balıklı kaplıcası var. Suyun özelliği 37 derece ve saniyede 300 litre akıyor. Normal şartlarda 27 derecenin üzerinde balıkların yaşamaması gerekiyor fakat bu suyun içerisinde yaşıyor. Suda ki başka bir özellik ise selenyum, silisyum, magnezyum ve bilinmeyen birçok insan sağlığına faydalı minerali içerisinde barındırıyor. Kaplıcamız Dünya çapında da çok ünlü. Avrupa da nereye gitsek doktor balıkların şehrinden geldik dediğimiz zaman burada tedavi olan insanlar reklam yapıyor. Yılın 12 ayı burada tedavi görmek mümkün. Kapalı ve açık havuzlarımız var” dedi.

Yapay havuzlarda şifa bulunmaz

Yapay havuzlarda doktor balıklarla şifa bulmanın mümkün olmadığını ifade eden Ünsal, “Bizim kaplıcamızdan balıklarımızı çalarak sağda solda kullandılar. Antalya’da ya da bazı illerimizde balıkları üretip kuaför ve berberler, otellerde dahil 100-150 litrelik suların içerisinde insanlar ellerini ve ayaklarını sokarak birbirlerine tehlike saçıyorlar. Buradan uyarıyorum sağlık bankalığımız ve sağlık müdürlüklerimiz bu tarz yerlere dikkat etsinler. Hiç kimse elini ve ayağını 100 litrelik suların içerisine sokarak sonuç alamaz. Sonuç Kangal Balıklı Kaplıcada. Tedavi için kaynaktan gelen akarsu olması gerekiyor. 100 litrelik suyu dolaştırdığınız zaman sağlıksız bir şey olur. Mikrop üretir. İnsanlar ayaklarını soktukları zaman sonucun ne olacağını bilmiyorlar. Bu tarz yerlerde tedavi olmaya çalışan insanları uyarıyorum. Bizim kaplıcamızda kaynağımızdan saniyede 300 litre su akıyor. Reklamını yapmak için söylemiyorum fakat hastalarımız buraya gelip tedavisini olsunlar” ifadelerini kullandı.