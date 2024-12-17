Ordu’da muhalif kesimlerce "çalındığı" iddia edilen 200 yıllık tarihi caminin, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek ibadete hazır hale getirildiği ortaya çıktı.

Gürgentepe ilçesinde bulunan 200 yıllık Eskiköy Camii, 2021 yılında Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyona alındı. Tescilli tarihi eser olduğu için oldukça hassas bir çalışma yürütülen restorasyonda tüm ahşap malzemeler numaralandırılarak söküldü. Sökülen ahşapların temizliği ve silimleri yapıldıktan sonra caminin mahfil, minber, kürsü, pencere gibi tüm parçalarının montajı gerçekleştirildi. Caminin restorasyonu tamamlanarak ibadete hazır hale getirildi.

"İddialar asılsız"

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, tarihi cami için bir yaygın gazeteye "Camiyi çaldılar" açıklaması yaptı. İddiaya cevap veren Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Hatipoğlu, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’in açıklamalarının asılsız ve yalan olduğunu belirterek, “CHP’li vekil Gürgentepelidir. Kendi bölgesindeki camiden ve ne yapıldığından haberi yok” dedi.