Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde çiftçilik yapan Dursun Tanrıverdi, tarlasından 2 Ekim gecesi çalınan 2 milyon liralık traktörü ile arkasına bağlı 1 milyon liralık makinesine 26 gün sonra kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Sandıklı’da patates üreticisi Dursun Tanrıverdi, ilçeye bağlı Ballık köyü ve Ekinova köyü sınırındaki tarlasında bulunan 09 AFT plakalı 2021 model TR5-110 Newholland marka traktör ile hidrolik kollarına bağlı 4 sıralı patates hasat makinesinin 2 Ekim’de çalındığını söyledi. Traktörünü 2 milyon liraya ikinci elden yeni aldığını belirten Tanrıverdi, arkasına bağlı patates hasat makinesinin ise 1 milyon lira olduğunu ve ikisinin toplamda 3 milyon lira yaptığını anlattı.

Hırsızlıkla ilgili jandarmaya bilgi verdiğini ifade eden Tanrıverdi, olaydan 26 gün sonra jandarmanın kendisini arayarak mutlu haberi verdiğini kaydetti. Traktörü ve hasat makinesinin köyünden yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta Dinar ilçesinin Uluköy yakınlarındaki orman alanda bulunduğunu dile getiren Tanrıverdi, “Bir avcı ormanlık alanda ağaçların arasında görüyor ve jandarmayı arıyor. Ekipler yaptıkları incelemede benim traktörüm olduğunu belirliyorlar. 3 milyon liralık elim, ayağım, ekipmanıma ulaştığım için çok mutluyum. Kim çaldı neden oraya bıraktılar henüz bilinmiyor” dedi.