Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yaklaşık 2 ay önce çalınan ve piyasa değeri 300 bin lira olan römorkunu bulana ya da getirene 20 bin lira para ödülü vereceğini açıklayan çiftçiye, İstanbul’da ikamet eden iş adamından destek geldi. İş adamı, 30 bin lira da kendisinin vereceğini duyurdu.

Olay, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Ethem Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftçilikle uğraşan Turan Hünalp, Mayıs ayında kendisi için römork yaptırdı. Yaptığı römork, Hünalp’ın kuruluğundan hırsız ya da hırsızlar tarafından çalındı. Yaklaşık 1,5 aydır römorkunu her yerde arayan Turan Hünalp, 300 bin TL değerinde olan römorkunu bulana ya da getirene 20 bin TL ödül vereceğini duyurdu.

Konunun haber olmasının ardından İstanbul’da ikamet eden Taşköprülü iş adamı aynı zamanda Turan Günalp’ın dayısı olan Satılmış Güven, römorku bulana ya da getirene kendisinin de 30 bin lira vereceğini söyledi.

İstanbul’da ikamet eden iş adamı Satılmış Güven, römorkun sahibi Turan Hünalp ile birlikte toplam para ödülünün 50 bin liraya çıkartıldığını belirterek, “Şu anda yaz mevsimi geldi ve hasat başladı. Yakın bir zamanda sarımsaklar ve pancarlarda hasat edilecek. Bu yüzden çiftçiye römork gerekiyor. Eğer römorku bulana ya da getirene toplamda 50 bin lira para ödülü vereceğiz” dedi.

Öte yandan, polis ekipleri, kuruluktan çalınan römorkun bulunabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.