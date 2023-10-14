DÜZCE(İHA) – Düzce’de bir şahsın evinin önünden çalınan patpat tabir edilen tarım aracı JASAT ekipleri tarafından bulundu.

Kaynaşlı ilçesi Dipsizgöl köyünde M.B. isimli şahsın evinin önünde park halinde bulunan tescilsiz tarım aracı (patpat) çalındı. Vatandaşın 112 Acil çağrı Merkezine yaptığı ihbar ile Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından olayın fail yada faillerinin tespit edilmesi ve yakalanması ile ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma neticesinde patpat 2 gün içinde ekipler tarafından bulunarak M.B.’ye teslim edildi.

Jandarma ekipleri patpatı çalan şüpheli şahsı da yakalanarak adli makamların talimatları doğrultusunda soruşturma işlemlerine başladı.