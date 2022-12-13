Tekirdağ’da çalınan otomobil, polis ekipleri tarafından terk edilmiş ve kazalı vaziyette bulundu. Aracının başına gelen sahibi, “Yazıklar olsun onca masraf etmiştim, tüm emeğim boşa gitti” diyerek hırsızlara tepki gösterdi.

Tekirdağ’da çalınan otomobil, polis ekipleri tarafından terk edilmiş ve kazalı vaziyette bulundu. Aracının başına gelen sahibi, “Yazıklar olsun onca masraf etmiştim, tüm emeğim boşa gitti” diyerek hırsızlara tepki gösterdi.

Polis ekibi, devriye görevi esnasında Hıdırağa Mahallesi Kalealtı mevkiinde park halinde kapıları açık vaziyette bulunan kazalı bir aracı incelemeye aldı. Yapılan sorgulamasında otomobilin Hıdırağa Mahallesi Karayel Sokak mevkiinden önceki gün çalındığı ortaya çıktı.

Polise teşekkür, hırsızlara tepki

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen araç sahibi Ferdican Haytaoğlu, hasarlı ve viran haldeki aracını bulduğuna sevinemedi. Hırsızlara tepki gösteren Haytaoğlu, “O kadar masraf etmiştim, emeğime çok yazık oldu. Ben bu arabaya emeğimi zamanımı harcadım. Yaklaşık 30 bin lira masraf ettim. Allah bildiği gibi yapsın onları. Aracımın sökülmedik yerini bırakmamışlar. Ayrıca polis ekiplerimize duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Otomobili çalan hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.