Mersin’de evin önünden çalınan bir otomobil, parçalanmak üzereyken son anda bulundu.

Mersin’de evin önünden çalınan bir otomobil, parçalanmak üzereyken son anda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin’in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Huzurkent Mahallesinde yaşayan bir vatandaşın evinin önünden otomobili çalındı. Müştekinin şikayeti üzerine çalışma başlatan ekipler, aynı gün içinde Sanayi Sitesi içerisinde, üzerinde trafikten çekili başka bir araca ait plaka takılı vaziyette ve parçalanmak üzere olan otomobili ele geçirdi.

Olayla ilgili şüpheli Y.B. gözaltına alınırken, otomobil sahibine teslim edildi.