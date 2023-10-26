Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikleti çalınan adam, jandarma karakoluna yaptığı şikayetten dönerken çalınan motosikletinin üzerinde 2 kişiyle görünce takibe başladı. Motosiklet sahibi ile çalınan motosikletinin üzerindeki 2 kişi arasındaki 10 kilometrelik amansız takip, motosikletin devrilmesi ve şahısların jandarmaya teslim edilmesiyle son buldu. Motosikletle yakalanan ve motosiklet sahibi tarafından jandarmaya teslim edilen T.B. ve P.K., motosikleti çalmadıklarını, bir arkadaşlarından aldıklarını savundu.

Hüseyin Uysal isimli motosiklet bayii, iş yerine ait 07 LV 999 plakalı motosikletin, iş yeri çalışanının Sarılar Mahallesi Çamlık mevkii Hastane Caddesi üzerindeki evinin önünden gece çalındığını belirterek Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakoluna gelerek şikayette bulundu.

Şikayetin ardından aracıyla Sarılar Jandarma Karakolundan ayrılan Hüseyin Uysal’ı iş yerinden arayan kardeşi, çalınan motosikletin üzerinde 2 kişiyle birlikte Sanayi Sitesi’ndeki iş yerlerinin önünden geçtiğini, peşlerine iş yerindeki elemanı taktığını söyledi. Telefon konuşması devam ettiği sırada, Sarılar’dan Sanayi Sitesi’ne gelmekte olan Hüseyin Uysal, Manavgat Çevreyolu köprüsüne geldiğinde bir anda önünde çalınan motosikletini ve üzerinde 2 kişiyi görünce takibe başladı. Bir aracın kendilerini takip ettiğini fark eden motosiklettekiler, Kumyolu mevkiine girerek hızla uzaklaşırken, Hüseyin Uysan ile aralarında amansız bir takip başladı. Yaklaşık 10 kilometrelik takip, Demirciler altı Ulualan mevkiinde motosikletin devrilmesiyle son buldu.

Motosikletteki 2 kişiyi yakalayan motosiklet sahibi ve elemanlarının, jandarmayı arayarak motosikleti ve çalan şahısları bulduklarını belirtmeleri üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Motosikleti kullanırken yakalanan T.B. ve P.K. isimli şüpheliler jandarma tarafından alınarak Sarılar Jandarma Karakoluna götürülürken, motosikleti çalmadıklarını, Sarılar’da bir arkadaşlarından aldıklarını iddia etti. Şahıslar, arkalarından minibüsün hızla takip etmesinden dolayı korkup kaçtıklarını söyledi.

Dedektif gibi takip etti

Sabah kendisini arayan çalışanının, işe gelip gittiği iş yerine ait 07 LV 999 plakalı motosikletin çalındığını söylediğini belirten Hüseyin Uysal, “Hemen Sarılar Jandarma Karakoluna giderek gerekli şikayetimi yaptım. Karakoldan ayrılıp hastanenin önüne geldiğim sırada sanayideki iş yerimden kardeşim aradı ve çalınan motosikletin üzerinde 2 kişiyle iş yerinin önünden geçtiğini, arkalarına elemanlardan birisini taktığını söyledi. Ben de çevre yolunu takip ederek iş yerine gelirken bir anda çevre yolu köprüsünü geçerken önümde bizim motosikleti gördüm. Hemen peşine takıldım. Beni fark ettiklerinde kırmızı ışıkta geçip köpek barınağı tarafına saptılar ve hızla uzaklaştılar. Arkalarından yaklaşık 10 kilometre takip ettim. Burada kanal yolunda motosiklet devrildi ve üzerindekileri yakaladık. Devrilmese durmaya niyetleri yoktu” diye konuştu.

Diğer taraftan motosikletle birlikte yakalanan 2 kişinin, Sarılar Jandarma Karakolundaki işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları bildirildi.