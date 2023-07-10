Adana’da kimliği belirsiz 3 kişi tarafından çalınan motosikletin sahibi Ece Turgut, aracını bulana 1 asgari ücret ödül vereceğini açıkladı. Öte yandan, hırsızların motosikleti çalma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 8 Temmuz Cumartesi günü sabah saat 04.40’da Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi. Proje yürütücüsü olan Ece Turgut (28), 33 DKN 41 plakalı motosikletiyle arkadaşına ziyarete gitti. Aracını 64014 ile 64016 sokağın kesiştiği noktaya park eden Turgut, arkadaşının evine çıktı. Henüz kimliği belirsiz 3 kişi, Turgut’un motosikletini çalıp kaçtı. Şüphelilerin hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ece Turgut, sabah saatlerinde motosikletinin yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi. Polis, söz konusu zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Turgut, "Motosikletim özgürlüğümün aracıydı, bulunmasını istiyorum. Motosikletimi bulan kişiye 1 asgari ücret maaş hediye edeceğim. 11 bin 500 lira ödül vereceğim. Ayrıca emniyet teşkilatımıza güveniyorum. Umarım en kısa sürede hırsızlar yakalanır ve gerekli cezayı alırlar" dedi.