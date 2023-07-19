Manavgat ilçesinde bir otelin önünden çalınan motosiklet, 20 gün sonra Yukarı Hisar Mahallesi’nde park halinde bulundu. Motosikletine kavuşan Nebi Tanacı, çalan kişilerin motosikletine büyük çapta zarar verdiklerini söyledi.

Edinilen bilgiye göre, Kızılağaç Turizm Bölgesi’nde bir otelde çalışan Nebi Tanacı jandarmaya giderek, 27 Haziran gecesi otelin önüne park ettiği 15 PV 298 plakalı motosikletinin çalındığı başvurusunda bulundu. Motosikletin çalındığı yerde inceleme yapan ve bölgede kamera olmadığı için görüntüye ulaşamayan jandarma ekipleri motosikletin bulunması için çalışma başlattı.

Motosiklet ile ilgili müjdeli haber bugün öğle saatlerinde geldi. Yukarı Hisar Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde bulunan bir pasajda plakası sökülmüş, şase numarası kazınmış ve düz kontak yapılmış bir motosiklet olduğu, bu motosikletin çalınan motosiklete çok benzediği bildirildi. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri motosiklet üzerinde parmak izi çalışması yaparken motosiklet, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekipleri tarafından Nebi Tanacı’ya teslim edildi.

Gece çalıştığı için motosikletini her zaman olduğu gibi güvenliğin yakınına park ettiğini belirten Nebi Tanacı, “Gece motosikletimin çalındığını öğrenince hemen jandarmaya başvurdum. 20 gün sonra motosikletim burada bulundu. Elektrik aksamı başta olmak üzere büyük çapta zarar verilmiş durumda. Yine de motosikletime kavuştum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.