Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, çalındıktan sonra parçalanan motosiklet hırsızlığına karışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, çalındıktan sonra parçalanan motosiklet hırsızlığına karışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgi ve iddialara göre, Ceyhan Mahallesi’nde bir vatandaşın, ikametinin ön tarafına zincirlediği motosiklet, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Motosikletini bıraktığı yerde bulamayan vatandaş, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ihbarda bulundu. Asayiş Büro Amirliği, ihbar üzerine şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan inceleme sonucunda şüphelilerin B.T., S.G. ve M.Y. olduğu tespit edildi. Şüpheliler, asayiş ekiplerince gözaltına alınırken, motosikletin de 3 bin lira karşılığında başka bir şahsa satıldığı belirlendi. Söz konusu adrese giden polis ekipleri, motosikleti parçalanmış halde buldu.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüphelinin, emniyetteki işlemleri akabinde adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.