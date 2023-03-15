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Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde A.S.’ye ait motosiklet Gaziosmanpaşa Mahallesi Hasan Aslan Caddesi üzerinde park halindeyken çalındı. A.S.’nin ihbarı üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmalar sonucunda motosikleti çalan şahsın kimliğini belirledi. Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kimliği belirlenen E.K., yakalanarak Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Şahsın çaldığı motosiklet Gazipaşa Mahallesi Şehit Adem Yıldız Sokak’ta bir apartmanın odunluğunda bulundu. Bulunan motosiklet sahibine teslim edildi.

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