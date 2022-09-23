Sakarya’nın Karasu ilçesinde çalınan motosiklet, Kocaali ilçesindeki fındık bahçesinde jandarma ekiplerince bulundu.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde çalınan motosiklet, Kocaali ilçesindeki fındık bahçesinde jandarma ekiplerince bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İhsaniye Mahallesi’nde Tarık A.’ya ait motosiklet çalındı. Durumun haber verilmesi üzerine harekete geçen ekipler geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler motosikleti, Kocaali ilçesinde bir fındık bahçesinde terk edilmiş halde buldu. Ekipler, motosikleti sahibine teslim ederken, olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.