Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi 981 Sokak içerisinde bulunan demir mazgal kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Çalınan mazgal sonrasında yolda açık kalan gider çukuru kazalara davetiye çıkarırken aynı zamanda tehlikeye neden oluyor. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, çukurun biran önce kapatılmasını istedi.

Adıyaman’da, sokak içerisindeki demir mazgalın çalınması sonrası açılan çukur kazalara neden oluyor.

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