Fethiye İlçesi Ölüdeniz Mahallesinde aracı çalınan vatandaşın şikayeti üzerine JASAT timleri tarafından yapılan araştırmada arıcı daha önce 4 araç hırsızlığından sabıkası bulunan şahsın çaldığı ortaya çıktı.

Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığına müracaat ederek 48 AJZ 416 plakalı aracın sahibi aracının çalındığın belirtmesi üzerine Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri tarafından inceleme ve araştırmalara başlanılmıştır.

Olayla ilgili aracın PTS kayıtları incelenmesi sonucu, aracı çalan şahsın daha önce Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk sahasında 4 oto hırsızlığından sabıka kaydı bulunan A.E.Ş. olduğu tespit edildi.

Şüpheli A.EŞ., gerçekleştirilen operasyon sonucu, aynı gün çaldığı araç ile birlikte evinde yakalanarak gözaltına alındı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen faaliyet ile ilgili olarak şüpheli E.A.Ş. hakkında adli işlemlere başlanılırken, çalıntı araç sahibine teslim edildi.