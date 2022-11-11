Eskişehir’de çalınan 60 bin lira değerindeki ziynet eşyası, polis ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Eskişehir’de çalınan 60 bin lira değerindeki ziynet eşyası, polis ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı İlçesi’nde gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda hırsızlık olayının faili olduğu tespit edilen R.U. isimli şüpheli, çalıntı ziynet eşyası ile birlikte yakalandı. Ekipler tarafından el konulan 60 bin TL değerinde ziynet eşyası, sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.