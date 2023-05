DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Çal ilçesi Aşağıseyit Mahallesi’nde her yıl düzenlenen Geleneksel Sudan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramında çekilen fotoğraf, UNESCO’nun Nisan ayı dergisi The Unesco Courier Dergisi’nde “Göçebe Festivali” adıyla yayınlandı.

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) dergisi, İpek Yolu’nda yaşanan ilginç festivaller, inançlar ve maneviyatlar, geleneksel sporlar, tekstil ve giyim konularında daha önce ödül almış fotoğrafları Nisan ayı sayısında yayınladı. The Unesco Courier Dergisi, “Koyunuyla suya atlayan Türk Çobanı” yorumuyla, yayınladığı fotoğrafın altına, “Göçebe Festivali. Denizli’nin (Türkiye) Aşağıseyit köyünde yaklaşık 850 yıldır her yıl düzenleniyor. Çoban koyunları dereye götürür ve koyunlar koyunları hiç durmadan geçmek zorunda kalır” yazısını yazdı. Böylece, dünyanın sayılı dergilerinden biri olan The Unesco Courier, Çal’ın kınalı kuzularını dünyaya tanıtmış oldu.

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, Aşağıseyit halkının ve bölgedeki çobanların asırlardır geleneği yaşattığını, Çal Belediyesi’nin de 2014 yılından sonra organizasyonu üstlendiğini söyledi. Akcan, etkinliğin her yıl Ağustos ayının son haftası yapıldığını hatırlatarak, “Geçen yıl şap hastalığı nedeniyle yarışmaları festivalimizi düzenleyemedik. Bu yıl için hazırlıklara başladık. Sudan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramı, Türk geleneğinin devamı ve yaşatılması adına önemli. Ayrıca, bu etkinlik bölgemizin turizm alt yapılarından en önemli köşe taşını oluşturuyor. Yıllar sonra binlerce turistin, Aşağıseyit’e geleceğini planlıyor, umut ediyoruz” diye konuştu.