DG Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, perşembe günü Fiorentina ile oynayacakları maçla ilgili, "“Fiorentina maçı hem Sivasspor hem de ülkemiz için büyük bir şans. Medyanın olsun, taraftarın olsun takıma destek vermesi gerekiyor. Özellikle taraftara çok ihtiyacımız var” dedi.

Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamada bulundu.

İlk olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Fiorentina ile oynadıkları maçı değerlendiren Çalımbay, özellikle ilk yarı da iyi oynadıklarını ve şanssız bir gol yediklerini söyledi.

Maç boyunca mücadeleden kopmadıklarını söyleyen Çalımbay, “Atak yapmamız gerekiyorsa atak da yaptık. İyi bir takıma karşı oynadık. Baktığımız zaman bizden 10 misli, 20 misli daha fazla bütçeye sahipler ama biz de yıllardır Avrupa’ya gidiyoruz. Çok güzel maçlar da oynadık. Bu da bunlardan bir tanesiydi” şeklinde konuştu.

“Taraftarımızla birlikte çok güzel maçlar kazandık”

Fiorentina karşısında rövanş maçını kazanmamak için hiçbir nedenin olmadığını kaydeden Çalımbay, “Yapılacak bir sürü şey var; sahanın içi ve sahanın dışı. Sahanın içi bizlere kalan bir şey. Onda da herkes elinden geleni yapacak. Fiorentina maçı hem Demir Grup Sivasspor hem de ülkemiz için büyük bir şans. Medyanın olsun, taraftarın olsun takıma destek vermesi gerekiyor. Özellikle taraftara çok ihtiyacımız var. Onlarla birlikte çok güzel maçlar kazandık, bu maç da onlardan bir tanesi olabilir. Biz elimizden geleni yapacağız. Onların desteği bize çok güzel şeyler yaşattı. Yönetim, futbolcular, taraftar hep birlikte kenetlendiğimiz zaman güzel bir sonuç çıkartabiliriz. Güzel bir hava, güzel bir atmosfer oluşturmamız gerekiyor. Bu yüzden herkesin sahip çıkması gerekiyor” dedi.

“Yaşadığımız seyahat süreci yorucu geçti”

Spor Toto Süper Lig’de 25. Haftanın kapanış maçında İstanbulspor ile deplasmanda oynayacakları maçı da değerlendiren Çalımbay, “Önümüzde İstanbulspor maçı var. Bu maçı da çok güzel bir şekilde geçmemiz gerekiyor. Yaşadığımız seyahat süreci yorucu geçti. Geldiğimiz gün antrenmanı iptal etmek zorunda kaldık. Bugün antrenman yapıyoruz, yarın da İstanbul’da ter antrenmanı yapacağız ve İstanbulspor maçına çıkacağız. Böyle güzel şeyler yaşamak istiyorsan biraz da sıkıntı yaşayacaksınız” diye konuştu.