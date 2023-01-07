DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Hem Kasımpaşa olsun hem de Konyaspor maçında puan alanlar, sonradan oyuna girenler oldu. Sonradan oyuna girenler çok etkili oldu" dedi.

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Hem Kasımpaşa olsun hem de Konyaspor maçında puan alanlar, sonradan oyuna girenler oldu. Sonradan oyuna girenler çok etkili oldu" dedi.

Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aradan sonra bütün maçlardan puan almak istediklerini söyleyen Çalımbay, "İlk maçımızda Kasımpaşa’yı yendik. Güzel bir galibiyet aldık, güzel bir oyun oynadık. Ardından Galatasaray ile karşılaştık. Puan ya da puanlar alacak oyun oynadık. Galatasaray ile mükemmel bir maç oynadık ama bu maçta haksızlığa uğradık. Maalesef puanımız gitti. Buna çok üzüldük. Bu sıkıntılarla Konya’ya gittik. Konyaspor iyi bir takım. İyi bir kadrosu var. Zor bir deplasman. Bunun farkındaydık. Bundan önce de aynı zorlukları yaşamıştık. İki defa geriye düştük ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Onu da başardık. Hem Kasımpaşa olsun hem de Konyaspor maçında puan alanlar sonradan oyuna girenler oldu. Sonradan oyuna girenler çok etkili oldu. Oyuna sonradan girmek kötü bir şey değil. Sonradan oyuna girenler takımına çok faydalı oldu. Kayserispor ve Gaziantep ile deplasmanda maçlarımız var. Bu maçlara hazırlanmamız gerekiyor. Bu boşlukta hem biz hem de yönetimimiz takviye yapmaya çalışacak. Sakat arkadaşlarımız da gelirse o zaman daha da güçlü duruma geleceğiz" diye konuştu.