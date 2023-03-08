UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın deplasmanda Fiorentina ile karşılaşacak olan DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, “Biz kimseden korkmuyoruz ama şu var çok dikkat edeceğimiz bir takım. Özellikle kanatları ve orta sahaları, bildiğimiz oyuncular da var” dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın deplasmanda Fiorentina ile karşılaşacak olan DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, “Biz kimseden korkmuyoruz ama şu var çok dikkat edeceğimiz bir takım. Özellikle kanatları ve orta sahaları, bildiğimiz oyuncular da var” dedi.

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın İtalya temsilcisi Fiorentina’ya konuk olacak. Kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Rıza Çalımbay, Artemio Franchı Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çalımbay, “Biz nasıl bir maç oynayacağımızın farkındayız. Fiorentina gerçekten iyi bir takım. Başlarda istedikleri yerde değildiler ama son maçlarına baktığımız zaman çok formda bir takımla maç yapacağız, onun için dikkat etmemiz gerekiyor. Biz 3 senedir Avrupa’ya gidiyoruz. Güzel de maçlar oynadık, iyi yerlere kadar da geldik. Kura çekiminde zayıf takım yoktu. Hepsi kuvvetli takımdı. Fiorentina ile eşleşmemiz normal dedik. Fiorentina çok kaliteli oyunculara sahip bir takım. Özellikle kendi sahalarında iyi oynuyorlar. Bu bir maç ile bitmeyecek. Burada ilk yarıyı oynayacağız, ikinci yarısı ise Türkiye’de oynayacağız. Bizim buradan amacımız iyi bir şekilde ayrılmak. Çok iyi bir takım olduğu için bizim de cevap vermemiz ve disiplinli oynamamız gerekiyor. Dikkatli bir şekilde oynayıp, buradan istediğimiz avantajla dönmek istiyoruz bizim tek düşüncemiz bu. Bunu da yapacak güçte bir takımız. Mutlaka çok iyi şeyler olacaktır, ben takımıma inanıyor ve güveniyorum. Çünkü biz buraya gelirken grup lideri olarak geldik. Milli maç havasında oynayacağız, milli maç gibi oynayacağız. Buradan tek amacımız avantajlı skorla gitmek istiyoruz” dedi.

“Deplasmana daha iyi konsantre oluyoruz”

Deplasman maçlarına daha iyi konsantre olduklarını vurgulayan Çalımbay, “Deplasmana daha iyi konsantre olabiliyorsunuz çünkü iyi bir skor yakalamamız gerekiyor. Herkes gücünü gösterecek ve iyi bir şekilde mücadele edeceğiz. Deplasmanlarda bazen çok baskı yediğimiz maçlar oluyor. Çok iyi defans yaparak onları da savuşturuyoruz. Biz hem içeride hem de deplasmanda aynı oynuyoruz. Deplasmana gelince kapanalım, beraberliğe oynayalım gibi şeyler yapmıyoruz. Kapanık beklemek bizim için zor olur. Hemen hemen oynadığımız bütün deplasman maçlarında da gol attık. Onun için aynı şeyi burada tekrarlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Oyuncularda sakatlık ve yorgunluk oluyor”

Üst üste maç oynadıklarından dolayı sakatlıklar yaşadıklarının altını çizen Çalımbay, “Biz hem Avrupa hem de ligi götürmek istiyoruz. Bu benim en büyük hedefim. Götürebildiğimiz yere kadar götürüyoruz. Ama biz burada maç oynuyoruz, 2 gün sonra İstanbul’a gidiyoruz orada maç oynuyoruz. Yine deplasmanda oynuyoruz. Oradan sonra geliyoruz 3 gün sonra bir daha maç oynuyoruz. Böyle bir süreç olduğu zaman sıkıntı oluyor. Oyuncularda sakatlık ve yorgunluk oluyor. Darbe alsa 2 günde iyileşemiyorsun. Örneğin Cluj maçında 3 yedek ve 2 kalecimiz vardı. O kadar eksikle gittik, bu ligdeki performansımızı düşürmüş oluyor. Eğer biz Avrupa Kupalarına katılmasaydık şuanda bizim puanımız 24 değil de 35-36 olacaktı. Baktığınız zaman iki tarafı götürmek zor sakatlıklardan dolayı. Biz çok iyi gidiyorduk, kendimizi toparladık. Alanya’yı ve Beşiktaş’ı yendik. Yolumuza devam ederken Türkiye’nin çok üzgün olduğu sıkıntı yaşadığımız ve ağladığımız günler oldu. Deprem oldu, lig durdu, daha sonra süre uzadı. Tempoyu tekrar yakalamak için çalışmak gerekiyordu. Sivas bu yüzden biraz sıkıntılı bir yer. Doğru düzgün bir Süper Lig takımıyla hazırlık maçı yapamadık. İstediğimiz gibi tam hazırlanamadık. Sivas’a bayağı bir kar yağdı. O yüzden bu sıkıntıları yaşadık. Ancak şuanda gayet iyiyiz, toparlandık. Biz Anadolu takımıyız ama 3 yerde de hedefimiz var” dedi.

“Tek amacımız puan ve puanlar almak”

Bir gazetecinin “Rakibiniz Fiorentina’dan korkuyor musunuz?” şeklindeki sorusuna Çalımbay, “Yarın burada çok büyük bir güç harcayacağız. Herkes her şeyini verecek. Biz kimseden korkmuyoruz ama şu var çok dikkat edeceğimiz bir takım. Özellikle kanatları ve orta sahaları, bildiğimiz oyuncular da var. Sivasspor takımından baktığımız zaman bütçe olarak bizim 10 katımız. Oyuncularını saymamıza gerek yok. Belki de onların 1 tane oyuncusuyla biz Sivasspor takımını yapıyoruz. Bütçe olarak bizden üstün olabilirler ama biz hiç kimseden korkmuyoruz. Korkma değil ancak oyunda korkuyoruz. Bu yüzden o futbolcular için önlemlerimizi alacağız. İyi bir takım olduklarını son maçlarda gösterdiler. Braga’yı 4-0 yenmek kolay değil. Bizim buradan tek amacımız puan ve puanlar almak. Başka bir düşüncemiz yok” yanıtını verdi.