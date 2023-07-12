Eskişehir’de bir scooterın çalıların üzerine atılması çevredeki vatandaşlara ’bunu neden yaptın’ dedirtti.

Odunpazarı İlçesi Büyükede Mahallesi’de Atatürk Bulvarı’nın kenarındaki çalıların üzerine atılan bir scooter göze çarptı. Bir ulaşım hizmeti uygulamasına bağlı olan scooterın bu şekilde çalıların üzerine atılması ilginç bir durum olarak yorumlanırken, yolda yürürken kendi arasında konuşan vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında, “bir insan neden böyle yapar, ne gereği var?” dedi. Bu tür hizmetlerde kullanım sonrası fotoğraf atılması gerektiği bilinirken, scooterı çalıların üzerine atan şahsın yanlış park yapması sebebiyle uygulamadan ceza alıp almadığı ise merak konusu oldu.