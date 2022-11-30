Kuşadası Belediyesi tarafından aslına uygun olarak yenilenip, kente kazandırılan Çalıkuşu Kültür Evi, 1986 yılında TRT’de yayınlanan ’Çalıkuşu’ dizisinin öğretmen Feride’sini canlandıran sanatçı Aydan Şener’i ağırladı. Düzenlenen bir söyleşiyle sevenleriyle buluşan Aydan Şener, “Zamanda yolculuk yapmış gibiyim. Kuşadası’nda olduğum için çok mutluyum” dedi.

Kuşadası Belediyesi tarafından aslına uygun olarak yenilenip, kente kazandırılan Çalıkuşu Kültür Evi, 1986 yılında TRT’de yayınlanan ’Çalıkuşu’ dizisinin öğretmen Feride’sini canlandıran sanatçı Aydan Şener’i ağırladı. Düzenlenen bir söyleşiyle sevenleriyle buluşan Aydan Şener, “Zamanda yolculuk yapmış gibiyim. Kuşadası’nda olduğum için çok mutluyum” dedi.

Yıldırım Caddesi’nde bulunan Çalıkuşu Kültür Evi, Cumhuriyet dönemi edebiyatına damga vuran yazarlardan olan Reşat Nuri Güntekin’in romanından uyarlanarak 1986 yılında televizyona çekilen dizide öğretmen Feride’ye hayat veren Aydan Şener’i konuk etti. Yönetmenliğini Osman Seden’in yaptığı dizide sergilediği oyunculukla hafızalara kazınan Yeşilçam’ın yıldız ismi Aydan Şener’e Kuşadalılar yoğun ilgi gösterdi. Çalıkuşu Kültür Evi’nde gerçekleştirilen söyleşide sevenleriyle buluşan ünlü oyuncu, Kuşadası’nda anılarının canlandığını söyledi.

"Baba ve kız gibiydik"

Oyunculuk serüvenine Yücel Çakmaklı’nın Küçük Ağa dizisindeki rolüyle başladığını ifade eden Aydan Şener, "O dönemde ben Bursa’da yaşıyordum. Defileler falan oldukça İstanbul’a gidip geliyordum. Küçük Ağa için teklif gelince oyunculuğa ilk öyle başladım. Sonra Osman Seden, Küçük Ağa’da görüp Çalıkuşu için uygun olduğumu düşündü. Osman Seden’in bende yeri çok ayrı. Biz onunla baba kız gibiydik. Yönetmen oyuncu ilişkisi haricinde böyle özel bir bağımız vardı" dedi.

"Zamanda yolculuk yaptım"

Çalıkuşu dizisinin çekildiği evde olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu sözlerine ekleyen Aydan Şener, “1986 yılında Çalıkuşu dizsinin çekimlerine başladık. Bugün burada geçmişe gittim. Sanki zamanda bir yolculuktayım gibi. Burada bulunmak beni mutlu etti. Başkanımız Ömer Günel’e bu evi Kuşadası’na kazandırdığı için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Ömer Günel ise Çalıkuşu’nun Feride’si Aydan Şener’e evine hoş geldiğini ifade ederek, "Öncelikle Aydan Şener gibi değerli bir sanatçıyı Kuşadası’nda konuk ettiğimiz için gurur duyuyoruz. Uzun zaman sonra Çalıkuşu Feride kendi evinde. Sanatçımız Aydan Şener’in hayvanlara olan sevgisini de biliyoruz. Biz de Kuşadası Belediyesi olarak evcil hayvan rehabilitasyon ve tedavi merkezimizde hasta ve sahipsiz kedilerin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda tedavi edilebilmesi için kedi tedavi ünitesi yaptık. Merkezimiz 7 / 24 izlenebilmektedir" dedi.