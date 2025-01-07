2025 yılının Beylikdüzü’ne barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni eden Başkan Çalık, 2025 yılında da kararlı bir şekilde sosyal adalet ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Eğitime, sağlığa, bilime, sanata ve spora destek olmayı sürdüreceklerini de vurgulayan Başkan Çalık “Beylikdüzü Belediyesi olarak çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar ve engelliler için durmadan, yorulmadan önümüze konan hiçbir engele takılmadan çalışmaya, hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Açılış konuşmasına Aralık ayında şehit olan askerleri rahmet ve minnetle anarak başlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık 2024 yılının Beylikdüzü için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, “Halkımızın en çok ihtiyaç duyduğu sosyal belediyeciliği bir adım öteye taşıyarak sürdürülebilir belediyecilik dönemini Beylikdüzü’nde başlattık ve bunu cesaretle yaptık. Eşitsizliklerle mücadele etmek, kaynakları adil dağıtmak ve geleceği düşünerek kalıcı çözümler üretmek cesaret ister. Biz bu cesareti ortaya koyarak hizmet etmeye devam ettik” ifadelerini kullandı. Meclis grup sözcülerinin gündem dışı söz alarak Ocak ayı içerisinde gerçekleşecek önemli günlere değindiği oturumda ayrıca; Önder Serkan Çebi, Süreyya Göktaş, Aytekin Duriç, ve Dilaver Arvas Denetim Komisyonuna seçildi.

“Beylikdüzü’nde bir yol çizdik”

Başkan Çalık meclis konuşmasında, ekonomik sıkıntılar ve toplumsal sorunlara da vurgu yaparak, 2024 yılında kadın cinayetleri ve çocuk ölümlerine ilişkin çarpıcı verileri paylaştı. Halkın yanında olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Çalık, sosyal belediyeciliği sürdürülebilir kılmak adına önemli adımlar attıklarını ifade etti. Kreş ve park projeleriyle çocukların ve annelerin hayatını kolaylaştırdıklarını, afetlere hazırlık konusunda ise önemli çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Başkan Çalık, “Bizler şartlar ne kadar ağır olursa olsun vatandaşların sıkıntılarını gidermek için halkın yanında olmaya devam edeceğiz. Her şartta insanların sırtındaki yükü hafifletmenin yollarını arıyoruz. Halkımızın ne zaman, neye ihtiyacı varsa hep yanında olmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar vatandaşın hep yanında olduk ve bundan sonra da yanında olacağız. Önceliğimiz bu kenti geleceğe hazırlamak. Bu kapsamda Beylikdüzü’nde bir yol çizdik. Bu yolda yarını düşünerek ilerliyoruz. Bu yol emeğin, alın terinin, cesaretin ve sosyal adaletin yoludur” dedi.

“Geçici değil, kalıcı çözümler üreteceğiz”

2025 yılında da kararlı bir şekilde sosyal adalet ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Çalık, “2025 yılında daha çok çocuğun karnını doyuracağız, kadını güçlendireceğiz ve gençlerin hayallerini gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız. En önemlisi geçici değil, kalıcı çözümler üreteceğiz. Beylikdüzü Belediyesi olarak çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar ve engelliler için durmadan, yorulmadan hizmet etmeye devam edeceğiz. Cesur ve kararlı olmaktan, doğru bildiğimiz yolda yürümekten asla ve asla geri durmayacağız. Sağlıklı, huzurlu, mutlu, barışınve sevginin hakim olduğu bir yılı inşallah hep birlikte yaşayacağız. Herkesin yeni yılını bir kez daha kutluyorum” şeklinde konuştu.

Ocak Ayı Meclis Toplantısı’nın ikinci birleşiminin 09 Ocak Perşembe günü saat 10.00’da yapılması kararlaştırıldı.