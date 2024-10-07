Beylikdüzü Belediyesi Ekim ayı Meclis Toplantısı gerçekleşti. Mecliste yaptığı konuşmada ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, kadınlar ve çocuklara yönelik artan şiddet ve istismara dikkat çekerek, “Artan kadın cinayetleri vakalarının önüne geçilememesi artık emsali olmayan bir güvenlik zafiyetinin göstergesidir. Her türlü şiddet ve istismarın karşısında durmak ise insanlık onurunun bir gereğidir. İnsanlarımızın sokaklarda canice katledilmesine, tacize uğramalarına ses yükseltmenin maalesef çözüm olmadığı noktadayız. Artık tüm sorumluların gereğini yapmasını istiyoruz!” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi Ekim ayı Meclis Toplantısı, Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Konuşmasına Eylül ayında şehit olan polis ve askerleri rahmetle anarak başlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, önemli gün ve haftalara da değindi. Ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Çalık, etkisi her geçen gün artan ekonomik krizin doğurduğu yoksulluğa da dikkat çekti. Çalık, “Açlık sınırının 20 bin TL’ye dayandığı Türkiye’de yoksulluk artık akut bir hal almaya başladı ve ne yazık ki ülkemizde çocukların yüzde 12’si yetersiz besleniyor. Yoksulluk sadece maddi bir eksiklik değil, adaletsiz bir düzenin sonucu. Biz, yerel yönetimler olarak bu adaletsizliği, ona seyirci kalmadan değiştirmek zorundayız. Toplumsal dayanışma ve sosyal adalet için elimizi taşın altına koymalıyız” ifadelerini kullandı. Mecliste ayrıca, 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında salonda bulunan herkes yakasına pembe kurdele taktı.

ÇALIK’TAN KADIN CİNAYETLERİNE SERT TEPKİ

Konuşmasında artan kadın cinayetlerini, meclis kürsüsünden bir kez daha kınayan Başkan Çalık, “Geçtiğimiz cuma günü İstanbul Fatih’te hepimizin kanını donduran, korkunç bir hadisede 2 genç kızımızın ne yazık ki yaşam hakları vahşice elinden alındı. O görüntüler hepimizi derinden sarstı. Artan kadın cinayetleri vakalarının önüne geçilememesi artık emsali olmayan bir güvenlik zafiyetinin göstergesidir. İnsanlarımızın sokaklarda canice katledilmesine, tacize uğramalarına ses yükseltmenin maalesef çözüm olmadığı noktadayız. Artık tüm sorumluların gereğini yapmalarını bekliyoruz demeyeceğim, istiyoruz! Yaşama hakları korkunç bir biçimde ellerinden alınan Ayşenur ve İkbal’e Allah’tan rahmet; acılı ailelerine sabır diliyorum. Bir daha böyle bir kötülüğün asla yaşanmamasını diliyorum” şeklinde konuştu.

ÇALIK: HER TÜRLÜ ŞİDDET VE İSTİSMARIN KARŞISINDA DURMAK, İNSANLIK ONURUNUN BİR GEREĞİDİR

Öte yandan çocuklar konusundaki hassasiyetini de belirten Çalık, “Bir baba olarak, tüm çocuklara ama özellikle kız çocuklarına ayrı bir hassasiyetim var. Kız çocukları istismar, şiddet ve sömürü gibi insanlık dışı tehlikelerle karşı karşıya. Bu tür suçlara karşı tavizsiz ve aktif bir duruş sergilememiz gerekiyor. Bu konuda sessiz kalmak, suça ortak olmaktır. Peş peşe toplumsal travmalar yaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde tüm ülke yine derin bir acıya boğulduk. Narinimizi koruyamadık. Buradan hem meclisimize hem de vatandaşlarımıza bir kez daha yüksek sesle seslenmek istiyorum. Bu işin siyaseti olmaz. Bu ülkenin evlatları güven içinde büyümeyi hak ediyor. Kız çocuklarına yönelik her türlü şiddet ve istismarın karşısında durmak, insanlık onurunun bir gereğidir. O savunmasız evlatlarımıza uzanan elleri durduramadığımız her gün hepimizin üzerinde vebaldir. Bu yüzden asla geri adım atmayacağız, asla göz yummayacağız” ifadelerini kullandı.

BEYLİKDÜZÜ’NE YENİ ALANLAR KAZANDIRILIYOR

Konuşmasının devamında eylül ayı içerisinde yapılan belediye faaliyetlerini de kamuoyunun bilgisine sunan Başkan Çalık, Beylikdüzü’ne yakın zamanda yeni bir sosyal tesis kazandıracaklarını ifade etti. Çalık, “Gürpınar 100. Yıl Kent Ormanı içerisinde yer alan bu yeni sosyal tesisle mahallemizin çehresini tamamen değiştireceğiz. 400 metrekare kapalı alan, 285 metrekare açık alan ve 280 kişilik kapasitesiyle vatandaşlarımıza hizmet verecek” dedi. Üç Köy Üç Meydan projesinde de sona yaklaştıklarını duyuran Çalık, “Gürpınar Köy İçi Meydanı, Kent Enstitüsü ve Kapalı Otopark Projesi ile hem sosyal alanlar yaratıyor hem de halkımıza eğitim ve çözüm merkezleri sunuyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu döneminde ‘Üç Köy Üç Meydan ’projesinin sözünü vermiştik. Şimdi 3 bin 400 metrekarelik toplam inşaat alanı ile bu projemizi tamamlamak üzereyiz. 50 araç kapasiteli kapalı otopark, Belediye Çözüm Ofisi ve çeşitli atölyelerin bulunduğu 850 metrekarelik Kent Enstitüsü ile ilçemizin sosyal yaşamına önemli bir katkı sunacağız” şeklinde konuştu.

ÇALIK: CUMHURİYET GÜÇLÜ BİR AHLAKI, DÜRÜSTLÜĞÜ VE ERDEMİ ESAS OLAN YÖNETİM BİÇİMİDİR

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101.yılını da kutlayan Çalık, “Cumhuriyet, milletimizin yeniden doğuşu, kendine olan inancının ve iradesinin en büyük simgesidir. Bayramımızı kutlarken, Cumhuriyet’in tüm kazanımlarını ve sunduğu eşit hakları hatırlamak zorundayız. Atatürk’ün bize miras bıraktığı bu büyük eseri korumak ve geleceğe daha sağlam bir şekilde taşımak, hepimizin en büyük sorumluluğudur. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, tüm Millî Mücadele kahramanlarımızı büyük bir saygı ve özlemle anarken, bu özel günü yeniden çeşitli etkinliklerle hep birlikte kutlayacak olmanın gururunu yaşıyorum. Cumhuriyet güçlü bir ahlakı, dürüstlüğü ve erdemi esas olan yönetim biçimidir. İyi ki Cumhuriyet var. İyi ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi bir lidere sahibiz. İlelebet yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!” dedi.

Meclis toplantısının ikinci oturumunun 15 Ekim Salı günü saat 10.00’da yapılmasına karar verildi.