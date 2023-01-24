ABD’nin California eyaletindeki bir mantar çiftliğinde ve yakınındaki nakliye tesisinde meydana gelen silahlı saldırılarda en az 7 kişi hayatını kaybetti.

ABD’nin California eyaletindeki bir mantar çiftliğinde ve yakınındaki nakliye tesisinde meydana gelen silahlı saldırılarda en az 7 kişi hayatını kaybetti.

ABD’nin California eyaletine bağlı sahil kenti Half Moon Bay’da iki farklı noktada silahlı saldırı gerçekleştirildi. ABD Temsilciler Meclisi California Temsilcisi mantar çiftliğinde 4, çiftliğin yaklaşık 3 kilometre uzağında bulunan nakliye tesisinde ise 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Yerel saatle 14.22 sıralarında yaşanan olayın ardından açıklama yapan San Mateo İlçesi Şerifi Christina Corpus, şüphelinin 67 yaşındaki Chunli Zhao olduğunu ve saldırıların gerçekleştiği bölgede bulunan bir tesiste çalıştığını söyledi. Saldırganın gözaltına alındığını ifade eden Corpus, Zhao’nun aracında yarı otomatik silah bulunduğunu da açıkladı.

Biden’dan kolluk kuvvetlerine talimat

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden’a saldırılar hakkında bilgi verildiğini açıkladı. Jean-Pierre, "Biden, kolluk kuvvetlerinden yerel makamlara gerekli her türlü yardımın sağlanmasını istedi" dedi.

California’da aynı haftada ikinci saldırı

ABD’nin California eyaletine bağlı Monterey Park kentinde geçtiğimiz pazar günü Çin Yeni Yılı’nın kutlandığı dans salonuna silahlı saldırı düzenlenmişti. Güvenlik güçlerinin, Monterey Park’ın yaklaşık 50 kilometre güneybatısındaki Torrance’de silahlı saldırı ile bağlantılı olduğu düşünülen beyaz bir minibüsün etrafını çevirmesinin ardından araçtan bir el silah sesi duyulmuş, Los Angeles İlçe Şerifi Robert Luna, 72 yaşındaki şüpheli Huu Can Tran’ın silahıyla kendini vurduğunu açıklamıştı. Monterey Park’ta meydana gelen saldırıda 11 kişi hayatını kaybetmişti.