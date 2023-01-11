Van’ın Çaldıran ilçesindeki Zahide Mehmet Salih Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, İtalya’nın Rimini kentinde aşçılık alanında staj yaptı.

Van’ın Çaldıran ilçesindeki Zahide Mehmet Salih Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, İtalya’nın Rimini kentinde aşçılık alanında staj yaptı.

Çaldıran ilçesinde “Lezzette Sınır Tanımıyoruz” isimli Erasmus+ projesi çerçevesinde Zahide Mehmet Salih Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri bölümünden öğretmen ve okul müdürü refakatinde 10 öğrencinin İtalya’da staj faaliyetlerine katılarak, yurtdışında eğitim alması sağlandı. Proje ekibi tarafından hazırlanan, “Lezzette Sınır Tanımıyoruz” isimli Erasmus+ projesinin hareketlilik faaliyetleri tamamlandı. Lise öğrencileri, staj faaliyetinin yanı sıra, gittikleri ülkelerde sosyal ve kültürel faaliyetlere de katılım sağladı. Bu çerçevede öğrenciler; Venedik, San Marino ve Roma gibi şehirlerde çeşitli gezi ve etkinliklerle, farklı kültürleri tanıma, yabancı dil, girişimcilik ve yenilikçi becerilerini geliştirme imkanı elde etti.

Konuya ilişkinde değerlendirmelerde bulunan Okul Müdürü Mehmet Sakin Kaya, öğrencileri tarafından hazırlanan ve yürütülen Erasmus+ projesinin büyük katkılar sağladığını belirterek, projenin öğrenci ve velilerin mesleki eğitim algılarına olumlu katkı sağladığını söyledi.

Samet Ayaz isimli öğrenci ise aşçılık alanında çeşitli bilgi, beceri ve kazanımlar elde ettiğini, fast food ile mücadele konusunda hem önleyici uygulamaları hem de mücadele yöntemlerinin farkına varma şansı elde ettiğini dile getirdi.

Farklı işletmede staj gören Gamze Kaplan isimli bir diğer öğrenci de işletmelerde uygulanan hijyen ve sanitasyon yöntemleri konusunda yeni kazanımlar elde ettiğini belirterek, konuya ilişkin uygulamalar yaptığını, böylece becerilerini geliştirdiğini kaydetti.