Van’ın Çaldıran ilçesinde ruhsatsız kazı yapan 3 kişi yakalandı.

Van’ın Çaldıran ilçesinde ruhsatsız kazı yapan 3 kişi yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Çaldıran’da ruhsatsız kazı yapıldığı bilgisinin alınması üzerine Van İl Jandarma Komutanlığı ve 6. Hudut Tugay Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışma yaptığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan çalışma sonucu 3 şahıs yakalanmıştır. Şahıslar üzerinde yapılan aramada; 1 adet tabanca ve şarjör, 8 adet fişek, 1 dedektör, 1 adet dürbün, 2 adet bıçak, 2 adet çekiç ve 1 adet levye ele geçirilmiştir. Yakalanan şüpheliler adli işlemlerinin tamamlanmasını müteakip serbest bırakılmıştır” denildi.