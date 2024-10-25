Van’ın Çaldıran Devlet Hastanesi’nde ilk defa meme kanseri ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi.

Çaldıran Devlet Hastanesinde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Seda Karaçam ve ekibi tarafından yapılan ameliyatla, meme kanseri tanısı konan bir hastanın tümörü başarılı bir operasyonla alındı. Ameliyat sonrası hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, servisteki takip ve tedavi sürecinin de devam ettiği belirtildi.

Çaldıran Devlet Hastanesi yönetimi, son dönemlerde hastanede başarılı operasyonlara imza attıklarını belirterek, bu tür sağlık hizmetlerinin devam edeceğini kaydetti.