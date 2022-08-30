Törenin ardından Kaymakam Türker, makamında tebrikleri kabul etti.

Törene Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Garnizon Komutanı Piyade Albay Erman Kıyak, Belediye Başkanı Şefik Ensari, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Görücü, İlçe Emniyet Müdür Vekili Eyüp Okusal, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Alper Güzeltepe, kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Kaymakamlık bahçesindeki Atatürk heykeline çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. 1. Hudut Tabur Komutanlığında görevli Piyade Teğmen Bekir Demir’in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından tören sona erdi.

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