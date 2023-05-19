Van’ın Çaldıran ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 104. yılı coşkuyla kutlandı.

İlçede dün ‘Bayrak Yürüyüşü’yle başlayan kutlamalar, bugün semt sahasında düzenlenen programla devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü M. Necip Çınarcı tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı. Şiirlerin okunduğu ve gösterilerin yapıldığı programda Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve gençliğin cevabı da okundu. Hafta nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından tören sona erdi.

Törene Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, Garnizon Komutanı Piyade Albay Erman Kıyak, Belediye Başkanı Şefik Ensari, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Alper Gültepe, Emniyet Müdür Vekili Eyüp Okusal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Gülmez, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.