Van Büyükşehir Belediyesi, Çaldıran ilçesinde yeni itfaiye grup amirliği binası yapıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, Çaldıran ilçesinde yeni itfaiye grup amirliği binası yapıyor.

İlçelerde yaptığı çalışmalarla hizmet kapasitesi ve kalitesini arttıran Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Çaldıran’da modern bir itfaiye grup amirliği binası inşa ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca kısa bir süre önce yapımına başlanan itfaiye binası, yüzde 70 oranında tamamlandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte tam donanımlı ve modern bir yapıya kavuşacak olan itfaiye grup amirliği binasının, sezon sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.

Ayrıca daha önce yapılan çalışmalarla Başkale, Saray ve Erçek itfaiye grup amirlikleri tamamlanırken, Çaldıran, Gürpınar ve Bahçesaray’da yeni itfaiye grup amirliği binalarının yapımı devam ediyor.