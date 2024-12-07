Antalya’nın Kaş ilçesinde jandarmanın eş zamanlı operasyon ve uygulamalarında 48 motosiklet sürücüsüne toplam 710 bin 960 TL ceza kesildi. Motosikletin arasında hırsızlık malı olduğu tespit edilen 1 motosikletin, şase numarasının kazınmış olduğu belirlendi.

Antalya il Jandarma Komutanlığı Trafik Şube ile KOM Şube Müdürlükleri koordinesinde, Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç ve suçlulara yönelik Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla eş zamanlı operasyon ve denetimler gerçekleştirildi.

Yapılan faaliyet sonucunda, şase numarası kazınmış, hırsızlık malı olduğu tespit edilen motosiklet ile tescil işlemi yapılmayan motosikletler yakalanarak trafikten men edildi. Ekipler, 48 motosiklet sürücüsüne 710 bin 960 TL ceza kesiti.

Uygulamalarda ise 1100 vatandaş, 410 araç sorgulandı, 5 aranan şahıs yakalandı.