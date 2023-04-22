Aydın’ın Nazilli ilçesindeki bir AVM içerisinde bulunan bir iş yerinden kıyafet çalan 2 şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Olay, İsabeyli Mahallesi’ndeki AVM içerisinde bulunan bir mağazada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mağazadan toplam 3 bin 500 TL değerinde kıyafet çalındığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Görevli devriye ekibi tarafından AVM içerisinde ve çevresinde yapılan araştırma sonucu 2 şüpheli şahıs çalınan kıyafetler ile birlikte kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, çalınan kıyafetler ise iş yerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.