Aydın’ın Germencik ilçesinde kamu kurumuna ait 190 metre enerji nakil kablosunu çalan şahıslar, kabloları yakınca jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Germencik Naipli Mahallesi’nde kamu kurumuna ait demiryolu üzerinde bulunan yaklaşık 190 metrelik enerji nakil kablosunun çalındığı kurum yetkilisi tarafından ihbar edildi.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından olayın öğrenilmesine müteakip hırsızlık olayı ile ilgili olay yeri ve çevresinde yapılan araştırma esnasında 5-6 kilometre uzaklıkta zeytin bahçesi içerisinde siyah dumanların yükseldiğinin tespit etmesi üzerine bölgeye gidilerek yapılan araştırmada yanan kabloların çalınan kablolar olduğu tespit edildi. Yapılan detaylı araştırma sonucu U.A ve A.Y. isimli şahısların hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilerek yakalandı. Yanık vaziyette ele geçirilen kablolar kurum yetkilisine teslim edilirken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.