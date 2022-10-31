Konya’da çaldıkları 500 bin TL değerindeki antika tespihleri satmak isteyen 2 kişi polise yakalandı.

Konya’da çaldıkları 500 bin TL değerindeki antika tespihleri satmak isteyen 2 kişi polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesinde bir vatandaş kıymetli doğal taşlardan oluşan ve ülke genelindeki tanınmış tespih ustaları tarafından yapılmış koleksiyonunu arkadaşlarına göstermek için tespihleri aracına koyup iş yerine götürdü. Arkadaşlarına göstermek için aracına yönelen koleksiyon sahibi, aracın bagaj kapağının açık olduğunu ve içindeki 500 bin TL değerindeki antika tespih ve kolyelerinin çalınmış olduğunu fark etti. Hemen polisi arayan vatandaş olay yerine gelen ekiplere tespihlerinin ve kolyelerinin antika ve koleksiyon değeri taşıdığını söyledi. Bunun üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlığı ekipleri, 70 adet tespih ve kolyeyi çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Titiz bir çalışma yürüten ekipler, detaylı kamera incelemesi yaptıktan sonra A.K ve A.Y. isimli şahısların çaldıkları antika tespihleri bir iş yerine satmaya götürdüklerini tespit etti.

Suçüstü yakaladılar

İş yerine baskın düzenleyen polis ekipleri, 2 hırsızı, tespih ve kolyeleri satmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Çaldıkları antika değerindeki tespihleri satmaya çalışan şüphelilerden A.K.’nin çeşitli suçlardan 4, A.Y.’nin ise 2 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Çalıntı antikaları almaya niyetlenen M.F.’nin 4, E.B. ve T.M.’nin 2’şer adet, K.Y.’nin de 1 adet suç kaydı olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şahıslardan tespihleri çalan ve satmaya çalışan A.K ve A.Y. emniyetteki ilk işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Konya E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Olayda adı geçen M.F., K.Y., E.B. ve T.M.’ye ‘suç eşyasını satın almak’ suçundan adli ve idari işlem başlatılırken, tespih ve kolyeler sahibine teslim edildi. Tespih ve kolyelerine kavuşan vatandaş emniyet güçlerine teşekkür etti.