Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde Germencik ilçesinde bir bahçeden 155 kilogram zeytin çalan hırsızlar suçüstü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde Germencik ilçesinde bir bahçeden 155 kilogram zeytin çalan hırsızlar suçüstü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlı asayiş ekiplerince tarımsal ürün hırsızlığının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Hıdırbeyli Mahallesi’nde gerçekleştirilen devriye esnasında Ö.Ö isimli şahsın bahçesinden E.Y. ve G.K. isimli şüpheli şahıslar hırsızlık amacıyla topladığı zeytinler ile birlikte suçüstü yakalandı. Ele geçirilen toplanmış yaklaşık 155 kilogram zeytin sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şahıslarla ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.