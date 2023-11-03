Aydın’ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüpheli bir şahıs çaldığı zeytinlerle suçüstü yakalandı.

Aydın’da jandarma ekiplerinin kırsal mahallede tarımsal ürün hırsızlığının önlenmesine yönelik devriye faaliyetleri aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Yamalak Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri devriye sırasında A.A. isimli şahsı zeytin bahçesinden çaldığı yaklaşık 53 kilogram zeytin ile suçüstü yakalandı. Çalınan zeytinler bahçe sahibine teslim edilirken, A.A. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.