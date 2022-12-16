Sakarya’nın Pamukova ilçesinde traktör ve römork çalan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde traktör ve römork çalan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Elperek Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde yaşayan H.Ş., evinin önünden 54 RD 537 plakalı traktörünün çalındığını polis ekiplerine bildirdi. Harekete geçen ekipler, şüphelinin E.Ö. olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli, traktör ve arkasına takılı römork ile Çardak Mahallesi’nde yakalandı. Ekipler traktör ve römorku sahiplerine teslim ederken, gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.