Ankara’da gözlerine kestirdikleri bir dükkandan para üstü değiştirme bahanesiyle ’tırnakçılık’ yapıp 100 lira çalan hırsızlar, kameralara yansıdı. Hırsızların kaşla göz arasında parayı cüzdana koyma anı ise görenlere ’pes’ dedirtti.

Ankara’da gözlerine kestirdikleri bir dükkandan para üstü değiştirme bahanesiyle ’tırnakçılık’ yapıp 100 lira çalan hırsızlar, kameralara yansıdı. Hırsızların kaşla göz arasında parayı cüzdana koyma anı ise görenlere ’pes’ dedirtti.

Olay, Yenimahalle ilçesindeki bir çiğ köftecide meydana geldi. Dükkana giren iki kadın, aldıkları ayranların parası ödemek için kasiyer Samet İsmail Karasu’ya 200 lira verdi. Para üzeri olarak aldığı 100 lirayı kaşla göz arasında yırtan kadın, paranın yırtık olduğunu belirterek değiştirilmesini istedi. Aldığı ikinci 100 lirayı el çabukluğuyla cüzdanına koyan hırsız, bu kez de paranın eksik verildiğini, alışveriş yapmak istemediğini ve ilk başta verdiği 200 lirasını geri almak istediğini söyledi. Yaşanan kargaşadan yararlanan iki kadın, verdikleri parayı geri alarak yanlarındaki çocukla birlikte kayıplara karıştı. Durumu kamera kayıtlarını izledikten sonra anlayan dükkan sahipleri ise polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

"Bir şey yapmak istedikleri anlaşılınca müdahale edilmiş"

İşletme sahiplerinden Akın Turgut, ilk kez böyle bir durum yaşadıklarını söyleyerek, "Dün iki kadın dükkana gelmiş, içecek almışlar. Köşeye gelip, ‘tırnaklama’ denilen yöntemle önce 200 vermiş, arkadaşım da para üstünü vermiş. Onlar da paranın yırtık olduğunu iddia etmiş. Parayı alttan yırtıp 100 lirayı geri vermişler, arkadaşım da 100 lirayı değiştirmiş. El çabukluğuyla 100 lirayı katlayıp cüzdanının altına koymuş, sonra da paranın eksik olduğunu iddia ediyor. Arkadaşım da tekrar 200 lirasını veriyor. Babası durumu anlayınca müdahale ederek kadınları dışarı çıkartıyor. Bir şey yapmak istedikleri anlaşılınca müdahale edilmiş. Parayı da geri alamadık, çıkıp gitmişler. Polise ifade verdik, inşallah yardımcı olurlar" dedi.