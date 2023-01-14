Aydın’ın Çine ilçesinde hırsız, çaldığı motosikleti sürerken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın’ın Çine ilçesinde hırsız, çaldığı motosikleti sürerken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karahayıt Mahallesi’nden çalınan motosiklet ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan titiz çalışma sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli Ş.F. Çine ilçe merkezinde alkollü bir şekilde çalıntı motosikleti sürerken suçüstü yakalandı. Şahsa hakkında farklı bir suçtan dolayı adli işlem de yapıldı. Ele geçirilen çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi.