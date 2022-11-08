İstanbul’da bir kişi çalıştığı firmadan çaldığı yakıtı, Çerkezköy’de satarken yakalandı.

İstanbul’da bir kişi çalıştığı firmadan çaldığı yakıtı, Çerkezköy’de satarken yakalandı.

Ç.G. (50), İstanbul’da çalıştığı firmadan çaldığı mazotları 19 litrelik damacanalara doldurarak kendine ait 34 AY 3113 plakalı araca yükleyip, litresini 21 TL’den anlaştığı 64 AAC 852 plakalı tırın şoförü O.E.’ye (36) Çerkezköy’de satmak istedi. Şahıslar, gece saat 03.30 sıralarında Küçük Sanayi Sitesi’nde devriye gezen Çerkezköy polisi tarafından, Doblo marka araçtan tırın deposuna aktarım yapıldığı esnada polis tarafından suçüstü yapılarak yakalandılar. Olay mahallinde polisi ilk anda “Tırın yakıtı bitti benzinlikten aldık” diyerek kandırmaya çalışan Ç.G. ve O.E.’nin yalanı polisin araçta yaptığı titiz arama sonrası ortaya çıktı. Çalıştığı işyerinden 24 damacanaya doldurduğu 456 litre mazotun 133 litresini tırın deposuna aktaran ikili, polisin şok baskınıyla gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin tırda ve araçta yaptığı incelemeler sonrası polis, İstanbul’daki firma yetkilisi E.Ç.’ye ulaşarak çalışanının şantiyelerinden çaldığı yüklü miktarda mazotu Çerkezköy’de satmaya çalışırken yakalandığı bilgisini paylaştı. Polisin olay yerinde yaptığı ilk incelemenin ardından zanlılar nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındılar.