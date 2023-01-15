Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir iş yerine giren yaşlı adam, raflarda gözüne kestirdiği matkabı çalarak, paltosunun cebine koydu. Dükkandan çıkacağı zaman iş yeri sahibine yakalanan yaşlı adam yakayı ele verdi. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir iş yerine giren yaşlı adam, raflarda gözüne kestirdiği matkabı çalarak, paltosunun cebine koydu. Dükkandan çıkacağı zaman iş yeri sahibine yakalanan yaşlı adam yakayı ele verdi. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, Sırrıpaşa Mahallesi Denizciler Caddesi’nde bulunan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşlı adam, müşteri gibi girdiği dükkanda bir süre gezerek, rafları inceledi. Daha sonra rafların birinde gördüğü matkabı alarak, kutusunu açtı. Matkabı paltosuna saklayan yaşlı adam, dükkandan çıkacağı sırada iş yeri sahibine yakalandı. İş yeri sahibi yaşlı adamı, "Matkabı alabilir miyim?" diyerek durdurdu. Panik olan yaşlı adam, matkabı çıkararak kasanın üzerine koydu. Yaşlı adam iş yeri sahibinden özür diledi. İş yeri sahibi, "Kaç para bu? Gözün de görmüyor. Bu yaştan sonra utanmıyor musun? Utansaydın yapmazdın" diyerek şahsı dükkandan çıkardı.

İş yeri sahibinin yaşlı adamdan şikayetçi olmadığı öğrenildi.