Aydın’ın Germencik ilçesinde Aydın-İzmir Otoyolu Kuzeypark alanındaki kamera ve akünün çalınması olayı ile ilgili Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde hırsızlık şüphelisi çaldığı malzemeler ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Selatin Mahallesi Aydın-İzmir Otoyolu Kuzeypark alanında geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alandaki kamera ve akü kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından çalındı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan detaylı incelemeler çerçevesinde hırsızlık şüphelisi şahsın kimliği tespit edildi. Kimliği tespit edilen hırsızlık şüphelisi M.C. jandarma ekipleri tarafından çaldığı malzemeler ile kıskıvrak yakalandı. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, çalıntı malzemelere de el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.