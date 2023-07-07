Aydın’ın Kuşadası ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen 3 adet evden hırsızlık olayı ile ilgili olarak başlatılan çalışmalar çerçevesinde kimliği tespit edilen hırsızlık şüphelisi çaldığı eşyalar ile birlikte yakalandı.

Kuşadası genelinde farklı tarihlerde evden hırsızlık olayları meydana gelmesi üzerine Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı. Edinilen bilgiye göre, olay yeri, çevresi ve güzergah üzerinde bulunan tüm güvenlik kameraları incelemeye alınırken, gerekli tüm teknik çalışmalar da gerçekleştirilirdi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde 3 adet evden hırsızlık olayının şüphelisinin H.D. olduğu tespit edildi. Kimliği tespit edilen hırsızlık şüphelisi Camiatik Mahallesi’nde çaldığı eşyalarla birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.D. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.