Eskişehir’de çaldığı elektrikli bisikletle polis ekiplerinden kaçarken yakalanan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince M.Y. isimli şüphelinin bisiklet hırsızlığı yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine ekiplerce konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucunda, çalıntı elektrikli bisiklet ile ekiplerden kaçan şüpheli suçüstü yakalandı. Ele geçirilen bisiklet ise sahibine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.