Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir işletmeden boks makinesi çalan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Güzelçamlı mahallesinde faaliyet gösteren bir işletmede bulunan bir adet boks makinesinin kimliği belirsiz şahıs veya şahıslarca çalınması olayı meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayı ile ilgili O.Y isimli şüpheli şahıs tespit edildi. O.Y. isimli şüpheli şahıs suç eşyası ile birlikte yakalandı. Malzeme sahibine teslim edilirken, adli sürecin devam ettiği öğrenildi.